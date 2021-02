Compartir Facebook

El chico reality Pancho Rodríguez está más ilusionado que nunca con la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, al punto de indicar que ya se ganó su corazón, luego de haber participado de una sección del programa matutino América Hoy.

“No gané el puesto de colaborador, pero me gané el corazón de alguien, y eso es más importante”, indicó el también cantante chileno, emocionado por Ethel.

Por otro lado, luego de que Edson Dávila intentara hacer de cupido con la parejita, Pancho respondió: «Agradezco tu voluntad de querer ayudarme, pero el besito prefiero dárselo yo en persona”.

LO CHOTEA SIN ROCHE

Luego de haber sido vinculada con el guerrerito Pancho Rodríguez, Ethel Pozo dejó en claro que prefiere estar sola. Ello sucedió en la última edición del programa ‘América Hoy’ con la visita de Susy Díaz, que llegó al matutino para participar en el tema, ‘Mejor sola que mal acompañada”.

Desde su ingreso, Díaz dijo: “Yo quiero estar sola, pero nunca puedo… Sin salir de mi casa, no me dejan sola”. Ella contó que, hace unos días, un inquilino le tocó la puerta para presentarle a un amigo, de 49 años, quien quería conocerla.

Por su parte, Ethel, quien también se encuentra soltera, contó: “Soltera por decisión, la gente cree que esto es porque uno no tiene pretendientes, uno tiene, pero… Y sí, yo he decidido estar soltera hace un buen tiempo porque soy una mujer madura, que sabe que el día que me enamore será un compromiso”.

