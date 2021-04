¿Para Magaly? Rodrigo González: “Comprar carteras de marca no da clase”

Compartir Facebook

¿Le mandó indirecta? El periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, le habría respondido a Magaly Medina con un sutil mensaje, tras las declaraciones de la “Urraca” sobre una amistad con él.

Durante su programa, los conductores de “Amor y Fuego” estuvieron hablando sobre las nuevas amistades que tiene Yahaira Plasencia. Sin embargo, el conductor desvió el tema de conversaciones para añadir que la clase no se logra comprando carteras de marca.

“Las carteras de marca no vienen con clase. Hay gente que piensa que comprando carteras de marca ya tiene clase, pero eso no lo venden en ninguna tienda, así que ten cuidado con eso”, mencionó Rodrigo González.

Como se recuerda, en su viaje a Miami, la conductora de espectáculos, Magaly Medina, trató de olvidarse de la separación del notario, Alfredo Zambrano, paseando por las tiendas de la zona. Ahí, compartió algunas de sus adquisiciones como una cartera Louis Vuitton.

No es mi amigo

Tras la opinión de Rodrigo González sobre la relación que tenía Magaly Medina con su esposo, la conductora precisó que sus amigos están fuera del mundo de la televisión por lo que no tienen derecho a hablar los demás.

“Mi círculo pequeño, mis amigos reales, no está en televisión, los que están a nuestro alrededor pueden dar fe de la bella historia de amor que vivimos. Que el resto se llene la boca de especulaciones, no me interesa”, indicó.

