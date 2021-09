“Parecía que en lugar de novios, tenías clientes”: Gigi cuestiona a Sheyla Rojas

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora de ‘Amor y Fuego’ Gigi Mitre se mandó con todo contra Sheyla Rojas en la entrevista pactada para hoy. Durante la charla, la modelo comentó sus exparejas.

“Para ti aceptar regalos o engreimientos de gente que no conoces, ¿no es lo mismo que ofrecer algo a cambio de dinero?”, preguntó Rodrigo González en un primer momento.

En ese instante, Gigi Mitre decidió ponerse más aspera, pues Shey Shey no respondía las preguntas y le dijo: “amigos no invitan pasajes a cambio de nada”.

También puedes ver: Sofía Franco llega a ‘En boca de todos’ en reemplazo de Tula Rodríguez

“En su momento (Advíncula) sí me gustaba, no lo voy a negar. Sí le puedo dar un beso, sí. Si me pudo pasar otra cosa, sí. Yo estaba soltera y él también estaba soltero”, comentó Sheyla Rojas. Agregó también que sí “las cosas se hubieran dado, quizás hubiera pasado algo (…) si algo se da, bien, si no next”.

La conductora continuó de incisiva y le dijo: “Tú eras una imagen pública, tenías un hijito, pero tenías una imagen de que en lugar de tener novios o salientes, parecías que tenías clientes”.

En tanto, Sheyla Rojas se quedó muda y aceptó las críticas a su persona. “Sí, se puede malinterpretar. Luis y yo teníamos confianza y él es muy bromista. Nosotros lo tomamos como una broma. A él nunca le exigí nada a cambio.

También te puede interesar: Romina Gachoy confiesa que le gustaría tener otro hijo con Jean Paul: “Será una bendición”

Sheyla Rojas sorprende con consejo para sus seguidores: “Agradece las puertas cerradas”

Shey Shey’ desde que regresó de España después de pasar algunas semanas al lado de su pequeño Antoñito, empezó a dejar en redes sociales, profundas reflexiones de vidas. Además de compartir los momentos en los que va a la iglesia.

Esta vez ‘Shey’ dejó algo parecido a un consejo de vida a través de su cuenta oficial de Instagram. Ella compartió una infartante fotografía suya y la acompañó con palabras acerca del agradecimiento a las “No” que te da la vida. “Agradece las puertas cerradas, los desvíos y obstáculos. Ellos te protegen de caminos y lugares que no son para ti”, señaló ‘Shey’. Muchos de sus seguidores agradecieron el mensaje y otros la criticaron por “falsa”.

Sin embargo, no terminó allí pues ‘Shey’ se animó a dar otro consejo de empoderamiento pero esta vez a través de sus historias de Instagram. Sheyla compartió un mensaje de aliento para que las personas se atrevan a hacer cosas nuevas. “Di que sí. Si lo sueñas, búscalo. Si lo deseas, siéntelo. Si lo tienes, agradécelo”, escribió ‘Shey’ acompañando una fotografía suya. Parece ser que el estar en España le dio mucho tiempo a ‘Shey’ de pensar algunas cosas y ahora regresó mucho más madura y con varios consejos para todo el mundo.

MIRA TAMBIÉN: Flavia Laos le responde a todos sus ‘haters’: “No me van a herir”