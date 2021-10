‘Pato’ Parodi se vacila y compara caída de las redes con la de Gian Piero Díaz

Compartir Facebook

¡Con la chispa! El chico reality se pronunció en su cuenta de Twitter para comparar la caída de las redes con la del conductor de EEG.

Tras la caída a nivel mundial de las redes, Patricio Parodi aprovechó el momento para vacilarse y comparar este hecho con la caída de Gian Piero Díaz.

A través de su cuenta de Twitter, se pronunció de esta manera: “Me confirman por interno que IG se cayó como Gian Piero”, escribió el ex de Flavia Laos. Sus seguidores de inmediato reaccionaron a la publicación.

¿CÓMO FUE SU INGRESO A EEG?

Pato’ Parodi reveló cómo fue su ingreso al ‘reality’ EEG, y confesó que le pidieron sus datos cuando estaba en plena cola de una discoteca en Asia.

Patricio Parodi reveló en ‘Estás en Todas’ cómo fue que lo contactaron para ingresar a ‘Esto es Guerra’. Pero ‘Pato’ no quiso revelar el secreto en un inicio, sino que fue su amigo Ignacio Baladán, quien lo echó al fresco.

“Fue todo por una cola”, dijo Ignacio y todos echaron a reír. En ese momento a ‘Pato’ no le quedó más que explicar que un productor se le acerco cuando estaba en la cola de ingreso a una famosa discoteca en Asia.

Asimismo dijo que en ese momento pensó que todo era mentira porque imaginó que los productores no aparecen de la nada. “No, no me la creí, obviamente. Antes de entrar a la televisión no podía pararme delante de la cámara. Pensé que era una broma. Le di mis datos, mi teléfono, total no tengo nada que perder”, comentó el ‘Pato’.

Después de que Ignacio lo echará, ‘Pato’ tuvo su venganza y también contó cómo fueron los inicios de su amigo en televisión. “No me acuerdo qué productor, la cosa es que lo jalaron y su casting fue con una sábana”, dijo ‘Pato’ entre risas.

