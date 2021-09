‘Pato’ sobre duelo contra ‘Guerreros México’: “Estamos yendo con algunas dolencias y lesiones”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Patricio Parodi, capitán histórico de ‘Esto es guerra’ comentó todos los pormenores del duelo que promete contra ‘Guerreros México’ y dijo que algunos cargan con lesiones.

El ex de Flavia Laos admitió que no todos se encuentran bien pero darán el 100%. “Muchos de los que estamos yendo vamos con algunas dolencias, lesiones, que me imagino que los de allá, los de México, también deben tenerlas. Me imagino ¿no?”

“Somos competidores, todos los días estamos expuestos acá, a entrenar para prepararnos para el programa, sabemos que vamos con algunos músculos cargados, algunas lesiones, que nos permiten competir sí, seguro no a nuestro 100% pero sí a un buen nivel”, agregó.

También puedes ver: Elías Montalvo habló tras suspensión del programa por polémico puñetazo de Mario Hart

El guerrero también se mostró de acuerdo con el Tribunal y el llamado de atención a las chicas, ya que en ‘Guerreros México’ sentirán más presión. “Nosotros estamos yendo de visitante, vamos a tener aún el doble o triple de la presión que tenemos acá. Entonces sí se caen a la piscina y se frustran, no nos sirve. Uno tiene que salir motivado, con garra, con toda la actitud”.

Mario Hart echa a Patricio y Rosángela : “Espero que puedan oficializar”

Ante los rumores de un supuesto romance entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza, Mario Hart dejó al descubierto a la parejita, mientras hizo un enlace con el programa ‘En boca de todos’.

“Se viene un TikTok candente. Si hubo besito entre Pancho Rodríguez y Rosángela, Patricio no se ha querido quedar atrás”, comentó el esposo de Korina Rivadeneira en el programa de América Televisión.

También te puede interesar: Alondra García Miró y Doña ‘Peta’ fueron al Estadio Nacional a alentar a Paolo Guerrero

Asimismo, aseguró que Patricio y ‘Rous’, “son tal para cual”. “Rosángela encuentra en Patricio la estabilidad que no tiene en su vida diaria.

Patricio es más centradito y Rosángela pone la cuota de locura, de espontaneidad. Son un buen complemento”, precisó el piloto de autos. Ante la insistencia de los conductores del programa, Mario Hart reveló: “No necesitan que yo les dé la bendición, creo que ya tienen. Espero que en los próximos días puedan ya oficializar su relación”, dijo. Sin embargo, luego quiso corregirse: “¿lo dije o lo pensé?”.

Cabe recordar, que el popular ‘Pato’, confirmó hace unos días que está suelto en plaza, tras su ruptura amorosa con Flavia Laos. “Estoy soltero, no estoy saliendo con nadie, estoy trabajando y enfocado en mis cosas. Yo a Flavia la respeto mucho, siempre le voy a desear lo mejor en sus proyectos”, señaló.

MIRA TAMBIÉN: Magaly le recuerda a Mario Hart que no es la primera vez que se muestra violento