Patty Wong denuncia que delincuentes venezolanos la asaltaron en Chorrillos

Tremendo susto fue el que vivió la ex modelo Patty Wong, quien sufrió un asalto a mano armada en Chorillos, cerca de la estación Matellini del Metropolitano, cuando se dirigía a su casa a La Encantada. Según reveló la ‘chinita’, los delincuentes estaban sobre una moto lineal y aprovecharon el tráfico vehicular de la zona para amenazarla con una pistola.

“Me han seguido, han esperado a que me ponga en el tráfico. Me han apuntado en la luna con el revólver, le di mi IPhone 11, pero me seguía apuntando diciendo que dé la plata. Comencé a buscar y me decía dame la plata, con acento venezolano, yo estaba preocupada porque no tenía efectivo solo tarjetas. Pensé que tiraría un balazo y solo atiné a decirle que mi cartera costaba 1000 dólares”, dijo mortificada.

La denuncia de la empresaria ya se encuentra en Fiscalía, y espera que puedan atrapar a los malechores. “Los demás conductores no pudieron hacer nada. Esto le pasa a todo el mundo, ya teníamos suficiente con la delincuencia nacional, de peruanos. Tenía un arma apuntándome en la cabeza(…) Estamos con un problema social fuerte. Que el Gobierno cierra fronteras. A un amigo lo han asaltado, también venezolano”, finalizó.