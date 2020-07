Patty Wong llora al recordar la pobreza extrema de su niñez

Compartir Facebook

La empresaria y ex modelo, Patty Wong recordó, entre lágrimas, la dura niñez que atravesó al lado de su familia y admite que pese a no percibir ganancias de sus chifas, no ha despedido a sus trabajadores.

La ex modelo, Patty Wong habló acerca de la próxima reapertura de sus restaurantes y aclaró que solo los locales de Chorrillos y San Juan de Lurigancho retomarán sus actividades, pues quiere proteger a su personal de posibles contagios de coronavirus.

“Hemos esperado 4 meses y hemos salvado a mucha gente de que hoy sigan con nosotros…Yo no estoy viendo ganancia en este momento, quiero que salgamos como unidad”, dijo la ‘chinita’.

Asimismo, aseguró que el haber pasado por pobreza extrema hace que vea a sus trabajadores de manera diferente, como su propia familia. “Mi mamá trabajaba horas y se guardaba su comida y nos lo repartía de cuchara en cuchara a nosotros”, expresó conmovida.

Patty Wong, aseguró que su actuar solidario es su manera de sanar los efectos que causa la pobreza. “La pobreza duele y veo en mi cocinero a mi padre, que trabajaba 14, 15 horas diarias y no se subía a una movilidad para ahorrarse ese pasaje de ida y vuelta y vi cuando no le pagaron su sueldo un mes y lo vi llorando”, dijo entre lágrimas.

Por último, la empresaria hizo una hermosa reflexión sobre el mundo que quiere dejar a sus hijas. “Tengo que entregarles un mundo mejor, porque mi mundo no es mi casa, es el mundo que les espera afuera”, concluyó.

