Paula Arias afirmó que no existen hombres fieles

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego de las malas experiencias y ‘adornadas’ en el amor, la líder de la agrupación ‘Son Tentación’, Paula Arias, señaló que se ha vuelto más exigente para encontrar a su príncipe azul y ahora prefiere estar sola que mal acompañada.

“La verdad es que yo disfruto ser soltera, pero no me cierro al cien por ciento. El hombre que conquiste mi corazón tiene que ser de jeque para arriba (risas). Los niveles han cambiado hermana, prefiero llorar en un yate de Dubai jajajaja”, refirió la cantante.

La morocha, quien ingresó al programa ‘La ruta del amor’, cuenta que es complicado encontrar un hombre fiel. “En realidad no tengo prototipo de hombre, ni física ni económicamente, pero obviamente es difícil encontrar a alguien sincero, bueno, no hay hombres fieles jajajaja. Estuve en cuarentena y recién estoy saliendo a ver con qué me cruzo en el camino jajaja”, dijo la salsera.

De otro lado, marcó distancia de todos los artistas que se han sometido a la manga gástrica, debido a que los resultados estéticamente no se ven tan saludables y reveló que ella se hizo una lipoescultura.

“Lo mío fue una lipoescultura, por un momento pensé en hacerme la manga gástrica, pero menos mal que no tomé esa decisión porque veo a amistades que se han hecho eso y se sienten bien, pero yo los veo muy flaquitos. Para mi gusto no quisiera ser tan delgada, estoy bien así como estoy y sigo entrenando”, acotó.

MIRA TAMBIÉN: Liverpool vence a Chelsea y también es puntero en Inglaterra