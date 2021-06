¡Marca su territorio! Paula Manzanal ‘cuadra’ a Jossmery Toledo: “Fabio ahora es mío”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡De su propiedad! ‘La Manzanal’ mencionó que ‘La tomba’ hizo un comentario de mal gusto durante el programa y recalcó que el español es de ella.

Paula Manzanal llegó a ‘Reinas del Show’ y comentó sobre su llegada al programa: “Estoy muy contenta por la acogida del público, prometo esforzarme semana a semana para dar siempre más, voy a luchar hasta llegar a la final. Yo ofrezco show, yo soy la reina del show”.

También te puede interesar: Chicas sexys le piden foto a Dantes Cardosa ¡Mira que respondió!

También comentó que considera a Korina Rivadeneira como una de las competidoras más fuertes, además, se animó en hablar sobre su amistad con Jossmery Toledo: “La conocí hace poquito, en realidad, sí le dejé las cosas claras, ella me habló mal de él y le dije, ‘Jossmery, tranquila, ahora es mío, tú eres la ex’”.

Indicó que ‘La tomba’ estuvo lanzando comentarios fuera de lugar durante la presentación: “Me estaba lanzando unas chiquitas para ponerme nerviosa, me dijo que no le gustaba mi maquillaje y yo la ignoré”.

PROPUESTA DE VIAJE

Al parecer Jossmery le propuso irse a Ibiza, sin su pareja para disfrutar del paseo: “Ella lo que quiere es ir a Ibiza conmigo y me ha dicho que primero tengo que terminar, sino, cómo vamos a ir … De verdad, lo que le dije es ‘Yo no voy a viajar para buscar hombres, yo tengo mi pareja, Fabio me va a dejar ir, él es super abierto, voy a tomar sol con mi hijito, a disfrutar, y si quieres conocer gente, yo te lo presento”

Al concluir le hicieron una última pregunta sobre Ignacio Baladán, a lo que ella declaró: “Eso ya es periodico de ayer”. También dejó en claro que Mayra Goñi y Fabio no se siguen en sus redes sociales.

También te puede interesar: ¿Armaron todo? Magaly afirma que Peluchín sabía que lo iban a ‘ampayar’