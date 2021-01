Paula Manzanal cuenta que ‘Nachito’ la terminó por aparecer en ‘Amor y Fuego’

Compartir Facebook

En una nueva edición de ‘Amor y Fuego’, la modelo Paula Manzanal se animó a contar la razón de su ruptura con el chico reality Ignacio Baladán.

La influencer todavía se encuentra muy sorprendida por la decisión que tomó el pastelero y explicó el principal motivo por el que ‘Nachito’ no habría querido continuar con la relación.

Durante la entrevista a Jamila Dahabreh donde habló sobre la relación de Paula, ésta misma apareció por cerca de 30 segundos en el enlace y no habló nada acerca de su relación con Ignacio Baladán, sin embargo, por razones ilógicas, el pastelero aprovechó la oportunidad para terminar con la relación.

En tal motivo, la modelo habló con Rodrigo González y le confesó que se sentía decepcionada de Ignacio, pues éste le había terminado por aparecer en el programa ‘Amor y Fuego’.

Como se recuerda, Paula Manzanal fue quien comunicó la noticia de la ruptura a través de historias de Instagram, sorprendiendo a más de uno.

“Mi amiga no mintió al decir que estaba en relación, pero desde hace dos minutos ya no lo estoy, así que estoy soltera. No me molesten con esa persona, no quiero saber nada de él, chau”, dijo.

