Paula Manzanal cuenta que Sheyla Rojas quiso tener un hijo del ‘Patrón’

Sorprendida. Así se mostró Paula Manzanal al enterarse que Sheyla Rojas negó rotundamente haber tenido un romance con el polémico empresario Simón Sánchez Alayo, conocido como ‘El patrón’. Según dijo, ‘Shey Shey’ estaría mintiendo descaradamente sobre su relación con este.

“Yo ya no sé qué vida creerle a Sheyla, porque se ha inventado una nueva historia que no existe. ¿Cómo no va a haber estado con Simón si todos sabíamos que ellos estaban juntos?”, refirió Paula. “Yo creo que para el grupo de Simón, le ha hecho un favor desligarse de él. En realidad, cómo lo va a negar! Todo el mundo lo sabía”, aseveró.

Asimismo, Paula aseguró que la exconductora de ‘Estás en todas’, era quien buscaba al empresario, pero él no habría querido ‘oficializarla’. “Hasta donde sé, la que estaba detrás de Simón era ella, y el que la pateó fue él, no quiso vincularse con ella (…) Ella lo llamaba, le pedía los pasajes a Tulum, en ningún momento fue él. Creo que en los sueños de ella, él no la oficializó”, agregó.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue cuando Paula reveló que Sheyla quiso tener un hijo de Simón. Todo se dio cuando Gigi la cuestionó al respecto: “¿Paula es verdad que Sheyla quiso tener un hijo de Simón Sánchez Alayo?”, preguntó la presentadora y respondió: “Bueno, si lo comentó, pero como Sheyla es inestable no sé. Bien negado pero lo querían amarrar”.