Paula Manzanal habló sobre las ‘amiguitas’ de Fabio Agostini: “No me da celos”

La Manzanal se pronunció tras unas fotografías recientes de Fabio Agostini al lado de sus ‘amiguitas’ españolas.

Paula Manzanal y Fabio Agostini terminaron su corta relación hace unos meses. Sin embargo, cada vez que pueden ambos expresan el cariño que aún siente el uno por el otro.

Y ahora que ambos viven en España, están cerca como para poder tomar la posibilidad de tener una reconciliación. Sin embargo, parece que el destino no quiere aún que se junten pues han cruzado caminos pero no han podido coincidir en algún lugar de España.

Pero lo que resaltó recientemente es algunas fotografías que se han puesto en redes sociales, en donde se ve a Fabio con unas chicas que serían amigas suyas. Y Paula habló de cómo se siente al ver estas fotos, sobre todo una en la que hay una chica sentada en las piernas de Fabio.

Paula dijo que ella no siente celos porque ahorita ellos no tienen una relación. Y puede ser debido a su mentalidad ‘más abierta’ y la confianza que se tienen, que la Manzanal no ve ningún problema en esa fotografía.

“La verdad es que si fuera mi pareja sí me enfadaría pero como no es mi pareja… Tampoco es que me de igual, simplemente siento que tenemos tanta confianza el uno del otro y también creo que tenemos una mentalidad muy distinta por haber vivido fuera, entonces a mí no me da celos verlo con una chica en sus piernas y yo sé que es solo su amiga”, expresó Paula al respecto.

¡Aún hay amor! La popular ‘Chica Tulum’ asegura que no le cierra las puertas al amor y que podría volver con el modelo español.

La influencer se encuentra en tierras españolas disfrutando de su soltería pero no descarta en volver con el ex chico reality. En el programa América Hoy, se pronunció sobre su estadía en España y sobre unas imágenes donde se ve a Fabio acompañado de unas chicas.

Paula respondió lo siguiente: “Ellas son sus amigas, yo lo sé”, además le preguntaron si estaba al tanto de lo que hacía Fabio, a lo que ella dijo: “Como no es mi pareja. Tampoco es que me da igual, pero ya no estamos juntos, y tenemos una mentalidad diferente porque hemos vivido fuera”, explicó.

