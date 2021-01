Paula Manzanal no quiere saber nada de ‘Nachito’: “Desde hace dos minutos estoy soltera”

Compartir Facebook

La influencer Paula Manzanal compartió una curiosa historia de Instagram, en donde dejó claro que el chico reality Ignacio Baladán, ya fue.

Jamila Dahabreh indicó durante la entrevista en ‘Amor y Fuego’ que su amiga (Paula) está saliendo con el pastelero: “sí están juntos”, señaló.

Sin embargo, horas después, a través de Instagram, Paula corrigió lo dicho por Jamila con la voz entrecortada:

“Mi amiga no mintió al decir que estaba en una relación, sí he estado en una relación, pero desde hace dos minutos ya no lo estoy, estoy soltera. Así que por favor ya no me molesten con esa persona, ya no quiero saber nada y chau”, dijo.

Hasta el momento se desconoce los motivos de la ruptura, sin embargo, se sospecha que Baladán nunca quiso ser relacionado con la modelo.

