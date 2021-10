‘Peluchín’ arremete contra Melissa: “Le pone los cuernos y es la víctima”

Compartir Facebook

El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, no se perdió ni una de las palabras de Melissa Paredes durante su defensa en ‘América Hoy’. El presentador decidió seguir dicho programa desde sus redes sociales.

“Ay pobrecita. Le pone los cuernos y es la víctima. Mejor cállate, sáquenla del aire, háganle un favor”, escribió el popular ‘Peluchín’.

“Tú ya estabas haciendo terapia aparte cariño. No entiendo, ahora que él es el culpable, él es el malo. Qué piensen su dice, no no no!, una tonelada de por favor. No puedo creer el ridículo que estás haciendo”, dijo.

Magaly aplaude reacción del ‘Gato’ Cuba tras ampay de Melissa: “La desmintió educadamente”

La popular ‘urraca’ se mostró asombrada por la forma en la que el ‘Gato’ Cuba respondió al comunicado de Melissa Paredes, tras ampay.

Magaly Medina habló en su programa sobre todo lo relacionado al ampay de Melissa Paredes. Cabe recordar que Paredes emitió un comunicado apenas supo de las imágenes de la ‘urraca’, pero el ‘Gato’ Cuba salió a desmentirla emitiendo otro comunicado después del suyo.

En este, él indicaba que recién se estaba enterando que su matrimonio con Melissa había llegado a su fin, cuando Paredes aseguraba que ambos habían terminado su relación a fines de setiembre.

Magaly aplaudió la forma tan educada en la que el ‘Gato’ desmintió las palabras de Melissa expresadas en su comunicado. “El ‘Gato’ dijo: ‘ah no, todo el mundo en mis redes sociales me están llamando cornelio’, o sea, me está dejando mal parado y agarró y puso este comunicado que es lapidario. Él la desmintió educadamente porque ha podido destruirla en este comunicado, muy fino”, dijo la ‘urraca’.

La ‘urraca’ resaltó que el futbolista fue bastante caballero al referirse a su aún esposa, a pesar de la situación. Sin embargo, con lo que dijo, la dejó como mentirosa y también como infiel ante todo el público.

