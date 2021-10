‘Peluchín’ arremete contra Melissa: “Lo que está pasando te lo mereces”

Compartir Facebook

No se guardó nada. Rodrigo González, popularmente conocido como ‘Peluchín’, no tuvo reparos en criticar a Melissa Paredes tras pedir que no se metan en sus asuntos, sin embargo, ella misma expone su vida en redes sociales. Esto, es lo que el conductor se cuestiona.

“Una persona que pide privacidad, no hace en el envío que posteó hace un rato, ‘qué rico hacer el amor con otro’… ¿De qué estamos hablando? Cuida a tu familia, tú, cuida tu privacidad, tú guárdate, maneja la discreción. No tengas ese tipo de publicaciones, no dejes ese doble mensaje, no publiques fotos y videos en el minuto de tu hija, no envíes dos comunicados en menos de 72 horas y no salgas a bailar “qué chimba hacer el amor con otro” si no quieres que la prensa de espectáculos se metan en tu vida”, dijo en un primer momento Rodrigo González.

“Le ha aprendido todas las mañanas a la jefa (Gisela), por un lado me persigno, no sé por qué estoy viviendo esto, pero por el otro, está como vamos a dar este contenido porque llevó dos horas que no reboto en ninguna plataforma… Luego cuando no le gusta que le dicen se victimiza, se pone la pestaña, pone una canción triste, pone la cámara en automático y se graba en 3, 2, 1 y empieza a sufrir en cámara para que tú te compadezcas ¡Basta de esta payasada! Y lo que está pasando te lo mereces”, agregó.

Recordemos que solo el pasado martes 26 de octubre, la exconductora emitió un importante comunicando revelando que iniciará los trámites de divorcio con Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes canta a viva voz: “Él lo hizo primero y no se puede quejar”

La conductora Melissa Paredes vuelve a causar revuelo en redes sociales luego de mostrarse cantando uno de los éxitos de la reguetonera colombiana ‘Karol G’, donde la letra se presta para suspicacia.

“Dicen que él es loco, pero eso es mental, él lo hizo primero y se no puede quejar”, se le observa cantando y haciendo muecas que se prestan a especular que sería indirectas para Rodrigo Cuba. “Me cansé de relacione’, no quiero más presione’, por más que me critiquen, me tienen sin cojone’”, agregó Melissa en sus historias.

