‘Peluchín’ asegura que no le cree nada a Rosángela: “Se lo mandan a decir”

El conductor de ‘Amor y Fuego’ se pronunció sobre las declaraciones de ‘Rous’ a Pancho Rodríguez y afirmó que no le cree nada de nada.

Rodrigo González y Gigi Mitre arremetieron contra la ‘chica selfie’ sobre las declaraciones de su personaje en ‘La academia’ y el tremendo ‘chape’ con el modelo.

Rosángela señaló que sí besará a sus compañeros si se le asigna en el guión, a lo que el conductor dijo lo siguiente: “Cuando veo a la Rosángela a mí me pasa algo parecido que cuando veo a la Johanna San Miguel, que no le creo”.

Además indicó que la chica reality sigue un guión al momento de declarar: “Siento que lo que me dice se lo están mandando a decir y ella lo hace como se lo piden”, aseveró.

Gigi afirmó que ‘Rous’ sería una buena actriz: “A Rosángela, hablando en serio, la deberían de llamar para ProTV, para las producciones de las novelas, ella lo haría bien y de mala, de antagonista”, mencionó.

‘ROUS’ ESTALLA CONTRA TEPHA LOZA

La ‘chica selfie’ se molestó con la ex de Pancho Rodríguez por haberle tirado un Rosángela Espinoza hizo su descargo en redes sociales tras el programa de ayer en ‘Esto es Guerra’.

La ‘chica selfie’ se enfrentó a Tepha Loza en un juego en el que el perdedor recibía un tortazo en la cara.

‘Rous’ fue la perdedora y asegura que se acercó a Tepha para pedirle que tenga cuidado con el reciente piercing que se había hecho en la nariz. Sin embargo, parece que a Tepha no le importó y según Rosángela le tiró fortísimo el tortazo.

“Me molesté muchísimo porque le dije (a Tepha) que tenía un piercing que recién me acabo de hacer. Es muy lamentable que no tengan empatía. (Una vez le tiró el tortazo) me acerqué donde Tepha y le dije ‘¿así vas a jugar?’, allí se mete su hermana a defenderla y le dije ‘¿y tú porqué te metes, es entre ella y yo?’”, explicó ‘Rous’.

Además dijo que todo el roce entre ellas la hizo sentir muy mal, al punto de hacerla derramar algunas lágrimas de la impotencia. “Me puse mal, me puse a llorar porque me molesta que no tenga empatía. Ella puede embarrarme en otro lado, no importa. Pero le estoy diciendo que tenga cuidado por el piercing y no lo cumplió”, dijo la ‘chica selfie’.

