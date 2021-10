‘Peluchín’ se vacila de la amenaza del ‘Pato’ Parodi: “Ándate a jugar dota, nosotros no somos mancos”

Compartir Facebook

¡Sin pelos en la lengua! Los conductores de ‘Amor y Fuego’ arremetieron contra el chico reality por la advertencia de una posible demanda.

‘Peluchín’ aprovechó para responder fuerte y claro al ‘Pato’ Parodi, quien evalúa denunciarlos por difundir imágenes de su reunión de cumpleaños.

Ambos decidieron responder al influencer por las amenazas: “El ‘Pato’ está indignado, dice que evalúa demandarnos porque no es posible que grabemos su fiesta. Toda Casuarinas ve tu casa, pero la culpa la tiene el mensajero… La tiene más grande que el Campo de Marte, él dice: ‘eso lo hacen para alimentar el morbo’. Oye recontra conchudo, te la pasas con tu serie jugando al morbo y ahora resulta que somos nosotros, esto no tiene nombre”, comentó.

“Él dice que tiene un abogado de su familia que lo está asesorando. Bueno si se trata de temas legales, acá hay para dar y regalar. Nosotros no somos mancos, antes de que nuestras imágenes salgan al aire pasan por un control legal”, acotó.

Gigi no se quedó callada y decidió mandar su ‘chiquita’ a Patricio: “La gente no es tonta y nosotros no somos mancos… Anda prende tu play”. A lo que ‘peluchín’ agregó lo siguiente: “Ándate a jugar dota porque nosotros estamos dotados de abogados… Habla como chibolo rico, ¿no? Fuera”, expresó entre risas.

LUCIANA Y PATRICIO PROTAGONIZARON TREMENDO ‘CHAPE’

¡Muy cariñosos! En el avance del nuevo reality de EEG se ve ambos chicos reality dándose un apasionado beso durante romántico pícnic.

Y siguen los rumores sobre un posible romance entre Lucianita y el ‘Pato’ y esta vez sorprendieron a todos sus seguidores con una candente escena en “La Academia”

En este reality ambos chicos son pareja en la ficción y se dieron un tremendo beso mientras disfrutaban de un atardecer en el picnic.

En dicha escena, la chica reality le cuenta su molestia al ‘Pato’ por la llegada de ‘Milechi’, pues hace un tiempo atrás fueron pareja: “No hay nadie que me dé más rabia, Milett. La única forma que podría irse es que le caiga un meteorito directo”, decía Luciana.

A lo que Patricio, no dudó en decirle algo romántico: “Me encanta cuando ríes, y con lo que te tengo preparado para la noche, vas a sonreír aún más”, expresó el influencer dándole un apasionado ‘chape’.

