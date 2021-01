‘Peluchín’ y Gigi dan con palo a Tilsa por no respetar protocolos

Compartir Facebook

Luego que Tilsa Lozano denunciara públicamente a la Clínica Delgado por -supuestamente- no haberla querido atender ante la posible sospecha de ser paciente COVID, la conductora de ‘Amor y fuego’, Gigi Mitre, dijo estar en contra del accionar de la exconductora de televisión pues cree que actuó injustamente contra el nosocomio.

“En esta oportunidad soy testigo presencial que todas las veces que he ido a esa clínica uno ve carteles que dicen que son libres de Covid, pero no significa que te botan de ahí o no te quieren atender, ellos tienen sus protocolos especiales para proteger a los demás pacientes. Tienen una zona especial para los posibles pacientes y me parece injusto lo que ha hecho Tilsa” refirió Gigi.

Asimismo, Rodrigo González le pidió a la ex modelo que sea un poco más empática con el personal y los protocolos de dicha clínica.

“Supuestamente te tienen que atender de inmediato ¿porque eres Tilsa lozano? No podemos esperar más de ti pero estamos en un lugar donde todos tenemos que poner el hombro, no hay camas, emergencia está lleno.

Si tienes unos síntomas y te puedes atender en tu casa y seguir los protocolos por qué no hacerlo, por algún motivo en tu cabecita loca estás pensando que deben de ser diferente contigo o ir a tu auto y hacer el ridículo, poco consciente, poco empático”, agregó el conductor.

