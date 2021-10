Perrito callejero interrumpe escena para ayudar a un actor que fingía estar herido

Compartir Facebook

Durante una representación actoral en Izmit, Turquía, el guión pedía que el protagonista Numan Ertugrul Uzunosoy saliera lastimado, siendo todo evidentemente, fingido. Sin embargo, el que llevó todas las cámaras por su noble gesto, fue un perrito que no sabía lo que estaba sucediendo.

Desde uno de los laterales en la plaza en la que se representaba el espectáculo, un perro callejero preocupado por ver cómo el actor caía al suelo hizo su entrada, interrumpiendo la obra para ofrecer comodidad al joven “herido”.

“Sentí calor en mi rostro. Primero, pensé que mi coprotagonista se me estaba acercando”, dijo Numan. “Me alegré mucho cuando sentí los besos del perro. Me conmovió mucho. Era como un ángel que quería ayudarme. Fue un momento muy emotivo para mí. No me lo esperaba”, agregó.

El resto del elenco se acercó para intentar sacar al perro de encima de su compañero, pero este lejos de querer moverse, se limitó a colocarse panza arriba y a mover la cola como si tuviera ganas de jugar con todos.

“A mis compañeros de reparto les encantaba el perro y el público estaba muy feliz”, dijo Numan.

Un miembro del elenco finalmente escoltó al dulce perro fuera del escenario, donde permaneció un rato antes de alejarse. Numan, sin embargo, espera que su reunión de ese día sea solo el primero de muchos más ya que está decidido a encontrar al perro para que tenga un hogar y de este modo, devolverle el favor por la amabilidad que le había mostrado a Numan.

“Al día siguiente fui al mismo lugar, buscándolo. La gente me dijo que normalmente anda por ahí. Fui de nuevo hoy , dijo Numan. «Lo buscaré hasta encontrarlo. Siempre he amado a los animales».

