No hay duda que los perros son el mejor amigo del hombre, ya que, a pesar de no poder hablar, reflejan sus sentimientos con una sola acción o gesto. Este es el caso de un perrito, el cual hizo de todo para pasar más tiempo al lado de su dueña.

Al ver que su dueña se preparaba para estar en la sala y ver televisión, el pequeño animal no tuvo mejor idea que jalar su plato de comida para disfrutar del momento junto su ama. Como se puede observar en el video, el perro entra a la sala, mientras en la boca viene llevando su plato lleno de comida. La mascota continúa su camino, se sube al sofá y se echa ahí, a la espera que su dueña se recueste junto a él.

La dueña llamada Audrey Waito-Prince subió el video de su perrito a redes sociales y rápidamente tuvo tremendo éxito por el gesto que tuvo el pequeño animal. El video cuenta con más de 2 millones de “like” y casi 20 mil comentarios. Murphy, como es el nombre del perro, se convirtió en estrella de ‘TikTok’ y causó ternura en todos los usuarios.

En los comentarios destacan la actitud Murphy y lo bien educado que está, pues no derramó ninguna croqueta en el piso, mientras llevaba su plato al sofá. “Encima no derramó nada”, “un distinguido caballero”, “está listo para el netflix”, fueron algunos de los halagos que recibió el can.

A los que les vino bien la pandemia fueron a las mascotas, ya que pueden disfrutar de la compañía de sus dueños más tiempo. Algo que era casi imposible por temas laborales.

