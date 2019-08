Perritos bravos atrapan a ‘chamos’ rateros

GIANCARLO ANDÍA

Con los ‘osos’ no te metas. Dos perros de la brigada canina del Serenazgo de Los Olivos, atraparon a dos venezolanos, cuando desmantelaban vehículos en el distrito. Los canes no dudaron en ladrar hasta lograr que los ‘chamos’ se tiren el piso, suplicando no ser mordidos y entregando las especies ajenas.

Eran las 4:10pm del jueves, cuando Euler Pérez pidió apoyo a sus vecinos de la urbanización Pro, porque descubrió a dos desconocidos llevándose varias piezas de su vehículo.

Serenos que patrullaban cerca llegaron hasta el cruce de las calles Veracidad y Caridad a bordo de la unidad 06, conformada por los valientes ‘Oso 1’ y ‘Oso 2’.

CHOROS LLORONES

Unos ladridos de los canes fueron suficientes para que los venezolanos, Segundo Juan Espinoza Aguilar y Rafael Eduardo Morgado, terminen bocabajo en el piso.

“No lo volveremos a hacer, que no me muerdan jefe”, fueron algunas de las frases repetidas por los extranjeros ante la presencia de los canes, que en ningún momento bajaban la guardia, para evitar que se escapen.

DELEGACIÓN PNP

Agentes de la comisaría de Pro también llegaron al lugar y entrevistaron al dueño del vehículo afectado, de placa BCZ-074, que confirmó a Espinoza y Eduardo como los responsables del robo de las autopartes. Al mando del suboficial Edgar Salinas, los venezolanos fueron trasladados a la dependencia policial.

En tanto, los hermanos ‘Osos’, recibieron las felicitaciones de los vecinos, testigos de su intervención.

EL DATO

Los canes de raza rottweiler reciben entrenamiento para combatir robos al paso, labores de rescate y búsqueda de droga. Ellos trabajan junto a serenos desde enero pasado con la brigada que patrulla en los paraderos más concurridos de la zona, dijo el jefe de Operaciones del Serenazgo, Saúl Trucios.