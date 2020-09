Pizarro: “Me hubiera gustado despedirme jugando un Mundial”

Compartir Facebook

El ‘Bombardero los Andes’, quien trabaja como embajador deportivo del Bayer Múnich, reveló sus deseos por la Selección en una entrevista dada a AS de España.

Claudio, quien indiscutiblemente tuvo una carrera espectacular en Europa, vistiendo camisetas de los mejores equipos de Alemania, o su corto paso por Inglaterra, confesó que le hubiera encantado despedirse de la Selección peruana jugando un mundial; sin embargo, aseguró que siempre respetó las decisiones del míster.

“Siempre dije que me hubiera encantado despedirme de otra manera, jugando un Mundial. Era un sueño y en cierto modo, lo que le faltó a mi carrera. Pero siempre he aceptado y respetado las decisiones del míster. Fue un honor ser el capitán de Perú y con eso me quedo”, afirmó Pizarro en un diálogo extenso con AS de España.

Asimismo, dijo que es muy difícil que un jugador de estos tiempos logre jugar tanto (hasta los 41 años), como él lo hizo.

“No creo que haya muchos que logren en un futuro. En el fútbol contemporáneo, el aspecto físico es fundamental. Cada año hay más partidos, más competencia y más músculo sobre el césped. La consecuencia son lesiones y, en la mayoría de casos, el final de la carrera cuando te ocurre a una cierta edad”, sostuvo.

No quiere ser entrenador

Claudio, descartó una vez la posibilidad de ser DT. Señala que quiere gozar de su familia y seguir representando al club que ama como el Bayern Múnich.

«No es un objetivo que persiga. Uno de los motivos por los que decidí poner punto y final a mi carrera fue la falta de tiempo. Quiero disfrutar más de mi familia y esta profesión no te lo permite. Por ello, estoy muy contento de que el Bayern me haya dado la oportunidad de comenzar esta primera etapa después de mi carrera como embajador. Estoy seguro de que el tiempo me irá abriendo alguna que otra puerta más, pero, de momento, estoy muy feliz de poder representar a un club que amo», concluyó.

