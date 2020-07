Pobladores exigen cadena perpetua para mototaxista que asesinó y quemó a su pareja

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Con pancartas y en la calle, pobladores exigieron cadena perpetua para el mototaxista que asesinó y quemó el cadáver de Martha Sabina Callo Quispe.

En Juliaca, un grupo de pobladores salió a las calles a protestar y exigir justicia por al muerte de Martha Sabina Callo Quispe de 22 años que fue asesinada por su pareja José Santos Chipana Condori, quien frente a la Policía confesó el hecho.

La madre de la víctima, Lucía Quipe, señaló que hará de todo para conseguir justicia por al memoria de su hija: “Pido justicia y garantías para toda mi familia. Los parientes del asesino nos están amenazando.”

José Chipana, días atrás, confesó su delito a la Policía y relató cómo es que sucedió el hecho. De acuerdo a las declaraciones del mototaxista, su pareja le confesó que se encontraba embarazada de otro hombre y esto desencadenó una discusión entre ambos.

“Ella me respondió que si había estado con otros hombres que tenían plata y que yo no les llegaba ni a los zapatos. Luego me confesó que estaba embarazada, le pregunté si era mío, y me dijo que no”, contó Chipana.

Además relató que, tras la confesión, la mujer le pidió que reconociera al bebé como suyo luego de contarle quien era el verdadero padre, por lo que la discusión continúa y comenzaron los golpes de ambas partes. Pero, al enterarse de que el padre era uno de sus amigos, el mototaxista perdió el control y terminó asesinando a la joven madre: “Luego saqué mi arma de una gaveta de mi ropero presioné el arma a la altura de su oreja derecha y con mi otra mano le sujeté el cuello para que no se mueva porque estaba como queriendo levantarse y disparé”, agrega José Chipana.

Por el momento, la fiscal de turno ha pedido prisión preventiva para el asesino m además que en la audiencia, el representante del Ministerio Público indició que el individuo es confeso y contó cómo narró lo hechos por lo que se mantendrá en prisión en tiempo que duran las investigaciones.