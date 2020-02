Presidente de Petroperú se fue de boca contra la ministra de Economía

Un nuevo lío interno afronta el Ejecutivo, por los insultos de grueso calibre que lanzó el presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta contra la ministra de Economía, María Antonieta Alva, porque ella se negó a que el MEF asuma una deuda de mil 500 millones de dólares de la petrolera estatal por la refinaría de Talara.

El primer ministro, Vicente Zeballos condenó las expresiones de Paredes, anunció la evaluación de las obras en la refinería de Petróleo y dejó abierta la posibilidad de cambiar al titular de Petroperú.

“De la manera más contundente rechazamos todo tipo de adjetivos. Obviamente, innoble e impropio de un funcionario de Estado. Nuestra solidaridad con la señorita ministra María Antonieta Alva”, afirmó Zeballos Salinas.

Consultado sobre el audio, Paredes admitió que era su voz, pero indicó que ha sido editado y se han sacado de contexto esa conversación que tuvo con un tercero.

IMPROPERIOS

En el audio, publicado por un semanario, Paredes dice: “(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable”.

Al parecer, la reacción de Paredes se dio el mes pasado, luego que Alva informó que el MEF no asumirá la deuda de Petroperú. “A la señorita ministra no le quedará más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata”, agrega Paredes en otra parte de la charla e insiste en que el Estado debe asumir la millonaria deuda.

NO HAY FALTA

Consultado por el audio, Paredes indicó que “no hay una falta de respeto a la ministra”. “Hay palabras soeces, pero no hay falta de respeto. Es un lenguaje que no usaría en una reunión formal. Es una grabación hecha en una conversación privada”, añadió.

Agregó que él pudo tener una copia del audio y, la semana pasada, se lo llevó a su despacho, le dio las explicaciones del caso y se dio por “superado” el hecho.

EL DATO

Mediante comunicado, Petroperú defendió a su presidente e indica que “En el audio se verifica que no se ataca ni insulta a la ministra de Economía, y mucho menos en su condición de mujer”.

Alva ya dijo que no

La ministra Alva remarcó que el MEF no puede asumir la deuda de Petroperú porque esos mil 500 millones de dólares no están en el presupuesto de este año y se deben cumplir las reglas fiscales. “No hay ningún espacio de maniobra para hacer ninguna modificación”, dijo en enero.

Los proveedores de las unidades de la refinería de Talara exigen el pago de sus deudas y podrían irse a un arbitraje, lo que trató de evitar Paredes tratando de que el MEF asuma la deuda.