Presos se amotinan en penal de Ancón I

Tras casi tres horas de incertidumbre, la policía logró contener a dos de los tres grupos que se rebelaron contra las autoridades, al interior del penal de Ancón I. El hecho ocurrió al mediodía de ayer. Familiares de reclusos apostados en las afueras del recinto, temieron lo peor.

Piden medicinas

Al cierre de edición, los agentes policiales seguían negociando con los dirigentes del tercer pabellón que se amotinaron por la falta de medicina y atenciones ante la emergencia por la propagación del coronavirus. Se supo que no se registraron heridos, pero si un agente penitenciario herido producto de golpes. Por ello se esperaba un comunicado oficial del INPE.

Hacinamiento

Vecinos de la zona reportaban disparos y la quema de colchones adentro del centro penitenciario. “No hay médicos, no hay tópicos, no hay medicinas, no hay nada. A todos nos tienen así”, reclaman internos dentro de Ancón I. La emergencia por la propagación del coronavirus en los penales con grandes porcentajes de hacinamientos ha llevado la situación al límite.

El dato

Horas antes Dos trabajadores del INPE denunciaron también, negligencia y abandono por parte de la institución penitenciaria. Esto luego de contraer el nuevo coronavirus (COVID-19) mientras trabajaban en centros de detención