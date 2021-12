«Primera Navidad de mi bonita», Rosángela celebra fiestas con su fiel compañera

Compartir Facebook

La popularmente conocida como ‘chica selfie’ Rosángela Espinoza usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores lo que fue su Noche Buena junto a su familia y a su fiel mascota.

Con un vestido con un corte en la pierna y ligeramente escotado la modelo se dejó ver mas regia que nunca para recibir la llegada del niño Jesús y que mejor que compartir este especial momento con su madre.

Estas últimas semanas Rosángela ha dado mucho que hablar pues desde su salida de EEG la modelo no se ha quedado de brazos cruzados y a encontrado la manera de seguir trabajando, primero compartió su primera máquina de confección de ropa y luego se lanzó como animadora de shows navideños y recientemente ofreció cursos de bachata online.

La ‘ex chica reality’ no pierde el tiempo y siempre ve la manera de seguir generando ganancias producto de su propio esfuerzo. Es por eso que la modelo aprovechó esta fecha especial para compartir tierno mensaje.

«Que hoy y siempre reine el amor en sus hogares. Con amor todo es posible», dijo la influencer en sus redes.

Además, se le vio bastante emocionada por compartir esta primera Navidad con su fiel compañera de 4 patas llamada Bianca quien hasta la acompañó a una sesión de fotos, ambas han demostrado bastante complicidad y amistad.

«La primera navidad de mi bonita. Si me preguntan donde esta Bianca esta en mi cuarto tranquilita», fueron las palabras de ‘Rous’.

Rosángela Espinoza responde ante críticas por show infantil: “A palabras necias oídos sordos”

Rosángela Espinoza decidió incursionar en los shows infantil en estas épocas navideñas; sin embargo, le caído una ola de críticas de parte de no solo gente de a pie, sino también de conocedores como Yola Polastri, una emblemática de los shows infantiles.

“Yo sé que siempre criticarán todo lo que hago. Hay una frase para esto: ‘A palabras necias oídos sordos’, yo sigo adelante y no me detengo a pesar de todas las piedras que me caen. Lo más importante es que no hago daño a nadie, me conformo con ver a mis peques felices disfrutando de mi show navideño”, escribió la chica selfie.