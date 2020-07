El París Saint- Germain se dio un festín en su primer partido amistoso, tras la vuelta al fútbol y aplastó por 9 goles a 0 a su similar de Le Havre ante 5 mil espectadores.

PSG, ya sin Liga 1 y a puertas de las finales de los torneos locales, volvió con todo al fútbol. Apenas en el primer tiempo, se fue al descaso con doblete de Icardi y otro de Neymar, y un tanto de Mbappé. En el complementario, Sarabia anotó dos goles más, mientras que Gueyé y Muinga cerraron el 9 a 0.

FULL-TIME: Le Havre AC 0-9 @PSG_English



A fantastic return to action for the boys🙌🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/hfRcQDYMCf