«Puede hacer lo que quiera con su vida», Flavia Laos entierra a ‘Pato’

La actriz Flavia Laos ya no quiere saber nada de su ex pareja Patricio Parodi pues reconoció que ahora el ‘chico reality’ se encuentra saliendo con una mujer y la rubia modelo prefirió no tocar mucho el tema.

En el último programa de ‘En Boca de Todos’ la modelo que ahora se cambio de color de cabello a uno castaño luciendo bastante regia afirmó que Patricio Parodi ya no pinta nada en su vida pues cada uno ya está en lo suyo.

Sin embargo, la actriz no se podía perder la revelación de sexo del primer bebé de Majo Parodi hermana menor del influencer por lo que Flavia tuvo que verse las caras nuevamente con su ex después de las imágenes del ampay de Patricio con Luciana en tremendo chapes.

“No sabes lo feliz que me hace esta noticia, eres como una hermana para mí y tu felicidad es la mía. La sobri va a estar muy malcriada. Ya sabía que era una mujercita”, expresó la modelo en sus redes.

Sin embargo, la modelo desmintió las afirmaciones de una posible reconciliación pues no fue con esa intención sino con la de acompañar a Majo a quien considera como una hermana.

“Me invitaron a la reunión porque le tengo mucha estima a la familia de Mafer, cómo no iba a ir. ¿Si me saludé con Patricio? Solo nos saludamos de forma cordial y nada más, el tema de Patricio ya lo superé, puede hacer lo que quiera con su vida”, señaló.

Además, Flavia dijo que no tiene ninguna conversación pendiente con el chico reality ni con Luciana Fuster pues ya cada uno tomó una decisión y se debe respetar. Por su parte la modelo sigue con sus proyectos personales y reforzando la amistad con amigos que en verdad confía.

Flavia Laos habló sin pelos en la lengua sobre Patricio y Luciana: “Ninguno de los dos existe”

Flavia Laos llegó al Perú luego de una larga temporada den Miami y las cámaras de ‘Amor y Fuego’ la buscaron para conocer lo que piensa de Luciana y Patricio. La actriz se mostró en todo momento tranquila y de hecho quiso dejar a su ex, Patricio, en el pasado y no mencionarlo ni referirse mucho a él.

“Mira, ya pasó mucho tiempo y la verdad no tengo nada que decir al respecto, de ninguno de los dos. Ellos son ya grandes y nada, yo estoy viviendo mi vida feliz”, dijo al principio.

Para cerrar, la actriz dijo que ya no registra a ninguno de los dos y no quiere ni siquiera hablar del romance o la relación que tengan. “Ay no, de verdad no quiero opinar de ellos, ya fue, ya los saqué de mi cabeza, los choteé a los dos…no existen”, dijo.