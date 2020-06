QUÉ ES EL HÍGADO GRASO

Compartir Facebook

Dr. César Olaya

Médico Endocrinólogo

CMP: 26120 RNE: 17789

Van 91 días de cuarentena y este virus sigue mostrando situaciones nuevas. En estos días salió la información de que lo pacientes con hígado graso tienen un mayor riesgo de complicaciones y de cuadros más severos de Covid-19, lo que alarma a quienes padecen de hígado graso.

¿Le han diagnosticado que tiene Esteatosis hepática? O quizá que tiene hígado grado? A continuación aclararemos esta enfermedad.

Más de una vez vemos en la consulta el drama del paciente angustiado porque le han hecho una ecografía abdominal y tiene como diagnóstico el informe que dice Esteatosis hepática en diferentes grados. El rostro de terror del paciente, que piensa que podría ser una enfermedad terminal, asociándolo a la temida cirrosis hepática, o cáncer de hígado. Ahora, sabiendo que a los pacientes con esteatosis hepática se les asocia a mayores complicaciones si contraen el Covid, produce más miedo.

Revisando estadísticas, es una enfermedad que está en aumento, y ya los gastroenterólogos la están considerando como problema de salud pública. Es necesario saber por qué se produce, y entenderemos porque está en aumento. Primero debo decirles que esta enfermedad no suele dar síntomas, o al menos son muy leves, tan es así, que por lo general se encuentra en los exámenes de rutina, como el de sangre, pero más común es en ecografía de abdomen (hígado). Insisto, no da síntomas, así que si usted sufre de halitosis, gases, dolor abdominal, estoy seguro que no se relaciona a esteatosis hepática.

LA CAUSA

¿Y cuál es la causa de esta enfermedad? La causa principal es el aumento de peso (sobrepeso u obesidad). Está demostrado que la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2, hacen que una persona sea más propensa a desarrollar esta enfermedad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 20 y 30 % de la población mundial sufre de hígado graso, pero se sabe que en pacientes obesos (o sobrepeso), diabéticos y/o con dislipidemia (elevación de colesterol y/o triglicéridos) estas cifras podrían superar el 90%. Asimismo, debido al incremento de la obesidad en niños y adolescentes, la incidencia de la enfermedad hepática del hígado graso aumentará en las próximas décadas. Algunos estudios señalan que más del 55% de los niños obesos podrían presentar esteatosis hepática.

DIAGNÓSTICO

Para hacer el diagnostico, los médicos hacemos una buena historia clínica, el examen físico y pruebas para diagnosticar la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD, por sus siglas en inglés) y la esteatohepatitis no alcohólica (NASH, por sus siglas en inglés), que son análisis de sangre (pruebas hepáticas), ecografía o tomografía de hígado y si es necesario una biopsia de hígado, según cada caso. Habitualmente el gastroenterólogo hace el diagnóstico, pero el tratamiento es con varias especialidades médicas según cada caso.

Como he descrito, la causa principal la obesidad (100% según algunos estudios), es decir el mal hábito alimenticio, la subida de peso, entonces el tratamiento es bajar de peso, cambiar los hábitos alimenticios y aumentar la actividad física (coma mejor, muévase más). La pérdida de peso puede reducir la grasa acumulada en el hígado, la inflamación y la fibrosis. No existen medicamentos aprobados para tratar la el hígado graso.

Vamos concluyendo, si el hígado graso se relaciona con obesidad y/o diabetes, además sabemos que ambas enfermedades son factores de alto riesgo de complicaciones severas si se contagian del Covid-19, podría atribuir a que el hígado graso también es un factor de riesgo para estas complicaciones del virus.

Por todo lo descrito, si tiene obesidad, sobrepeso o diabetes, debe saber que es probable que tenga hígado graso (esteatosis hepática), debe visitar a un gastroenterólogo para que haga el diagnostico hepático, y luego necesita hacer cambios alimenticios y aumentar su actividad física, por ende mejorar su peso.

Termino, para prevenir el contagio del Covid-19: lavarse bien las manos, usar la mascarilla bien colocada y respetar el distanciamiento social siempre.

EL DATO

#yaestamosatendiendo

Lunes 7 p.m, enlace en vivo Facebook e Instagram Dr. Olaya