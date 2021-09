Raúl Romero entrena para su show en el festival musical ‘Reactívate’

Compartir Facebook

El cantante de rock peruano Raúl Romero causó furor en redes sociales tras promocionar su participación en el festival musical ‘Reactívate’.

Según se puede observar en el video subido a Instagram, el exconductor alista su presentación en su patio y hace uso de bandas de resistencia para los brazos. “Quiero romperla en este ‘Reactívate del 25 de septiembre” dijo Raúl Romero en el video.

Vale decir que en el show también estarán presentes las agrupaciones musicales ‘Armonía 10 y Líbido. Las entradas solo podrán adquirirlas en Teleticket.

Hasta el momento, el video compartido ya lleva 70 mil reproducciones y figuras del espectáculo nacional como Gianpiero Díaz comentaron la publicación. “Abrazo ídolo!! Es bueno estar fit”.

Seguidores de Raúl Romero le piden que vuelva a la TV: “Hacías reír con ocurrencias sanas”

Si hablamos de buenos conductores de la televisión peruana no podemos dejar de recordar al siempre carismático Raúl Romero que desde la vitrina del entretenimiento alegró los corazones de las familias peruanas.

En el marco de la reapertura de los eventos sociales promovido por el Ministerio de Cultura, el popular ‘Cara de haba’ no pudo evitar emocionarse ante la importante vuelta de los artistas a los escenarios.

“(…) Encontrarse con ustedes, con el público. Ha sido un tiempo muy difícil para los artistas, no tener contratos. Voy a tocar el 14 de agosto, separa la fecha porque yo te espero. No sé si has entendido algo, pero estoy muy emocionado”, dijo en un video compartido por el líder de los Nosequién y los Nosecuántos.

En esa misma línea, seguidores le mostraron su respaldo y cariño en medio de la crisis y aprovecharon también para pedirle que regrese a la TV peruana. Cibernautas alegan que Raúl Romero difundía un contenido sano, a pesar que se dedicaba al entretenimiento, siempre mantenía sus límites.

“La gente está harta de ver en televisión a los mismos aburridos de siempre, a los noticieros llenos de tragedias y sensacionalismo negativo. Queremos a alguien como el querido ‘Cara de haba’, que, sin ser su prioridad, muchas veces nos culturizaba, pero sobre todo nos divertía sin necesidad de mostrar vulgaridades solo humor puro y alegría espontánea”, “No te hagas de rogar y regresa ya”, son algunos mensajes que se leen en las redes sociales de Raúl Romero.

