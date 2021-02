Renata Flores: “Fue difícil ser aceptada cantando en quechua”

Compartir Facebook

Desde que causó sensación y se hizo viral en YouTube cantando en quechua el tema ‘The Way You Make Me Feel’ del desaparecido Michael Jackson, la talentosa ayacuchana Renata Flores sigue conquistando a nivel internacional. A sus 19 años sabe que la música es su mejor arma para revitalizar nuestro idioma andino pero sobre todo ha tomado como misión crear conciencia contra el abuso a las mujeres.

Ahora, es la encargada de interpretar ‘Chañan Cori Coca’ (poema en quechua) y que se ha convertido en canción de la campaña de D1 y Nike que buscan empoderar a la mujer en redes sociales con el challenge #nadanosdetiene.

– Renata, cuéntame un poco sobre la campaña ‘Chañan Cori Coca’.

Estoy muy contenta de poder participar en este movimiento y que ‘Chañan Cori Coca’ sea la canción del reto, es un challenge donde todos están invitados a participar. Me emociona mucho que un montón de mujeres se estén uniendo por la igualdad y manden sus videos haciendo la coreografía.

– ¿Has pasado por algún momento que te ha marcado para crear consciencia?

Sí, en realidad, el machismo y la desigualdad sucede muchas veces sin que nos demos cuenta, es cuando empiezas a tener uso de razón de lo que está pasando que decides hacer algo para cambiar la situación, por mi parte empecé a hacer música y escribir. No puedo contar algo muy específico, pero sí lo he vivido.

– ¿Ha sido difícil que tu música en quechua sea aceptada?

Sí, al inicio me decían que haga covers en inglés o español porque era la música que yo más escuchaba, aunque también había artistas de Ayacucho o Huamanga que cantaban en quechua, pero principalmente me influenciaron mis abuelitas que fueron cantantes de música tradicional. A pesar de las críticas o los comentarios que decían que no iba a funcionar, decidí cantar en quechua y he quedado sorprendida con el buen recibimiento.

– ¿Y por qué cantar trap, rap y reguetón? ¿Por tu edad?

Son géneros que predominan más en mi entorno, abundan en redes y el ritmo engancha mucho. A pesar de que algunos digan que el género habla sobre temas obscenos, lo que a mí me gusta escribir y transmitir a través de estos géneros son temas sociales, de historia y aprendizaje para los jóvenes.

– Dentro de tu género, ¿ha habido discriminación por el quechua?

Sí, por parte de personas que no quieren que se mezcle al quechua con otros géneros que no sea la música tradicional, sin embargo, ahora con las redes sociales todo es más global y te das cuentas que existen otros géneros con los que puedes fusionar. Pronto sacaré mi primer álbúm que se llama ‘Isqun’ (nueve en español) y estamos muy contentos por eso también, agregó Renata.

– Has sido catalogada por el New York Times como ‘La reina del rap en quechua’, ¿sientes que no eres profeta en tu tierra?

Sí, cuando empecé a hacer mi música en quechua tuve que esperar a que primero tenga alcance en países extranjeros para que recién hablen de mi en Perú. Sin embargo, ahora creo que eso está cambiando y hay más personas que nos estamos apoyando entre nosotras. Creo que lo peor que puede hacer uno es sentir vergüenza de su propia cultura, tenemos que valorar nuestras raíces.

– Tienes una canción, ‘Qam hina’, donde hablas sobre las historias de abuso que sufren las niñas del ande al ir a estudiar, ¿es importante denunciar estas situaciones en tus canciones?

Claro que sí, para mi es importante porque a través de la música puedes llegar a protestar, denunciar y mostrar realidades que uno no conoce.

– ¿Sientes que el quechua debería enseñarse en los colegios?

Yo creo que sí, pero debería ser opcional no obligatoria, considero que más se debe tratar de concientizar que el quechua es importante.

-¿ A pesar de la pandemia, este 2021 es el año de Renata Flores?

Esperemos que sí, todos los años trato de seguir creciendo y esforzándome. Este año es el lanzamiento del álbum, algo que es muy importante para mí, entonces sí o sí va a ser un año muy especial.