Renzo Schuller llama “imbécil” a sujeto que dejó sus secreciones nasales en el Metro de Lima

Indignado. El conductor de ‘América hoy’, Renzo Schuller, tuvo fuertes palabras contra el sujeto que se ha hecho famoso en las redes sociales por un video donde se ve que está en uno de los vagones del Metro de Lima y se burla del estado de emergencia por Covid-19, al punto de limpiarse la nariz en el pasamanos.

«Yo veo estas imágenes y la verdad me provoca ponerme un poco agresivo con palabras, porque yo tengo familia, yo cuido a mi familia, yo me protejo y un imbécil como este reacciona de esta manera. Podría estar infectado y me indignan ver estas imágenes», comentó furioso y pidió que le pongan una sanción drástica a este sujeto.

«No sé si será menor de edad o no, pero acá no me interesa la edad, sino la actitud que está tomando», añadió el excompañero de Gian Piero Díaz, dejando en claro que espera que las autoridades lo atrapen.

El abogado Luis Tudelo aseguró que este hombre debería recibir una pena privativa de la libertad equivalente a 6 años por hacer apología de desobediencia a la autoridad y atentar contra la salud pública.