Ricardo Morán ‘cuadró’ a todos aquellos que lo suelen criticar en redes sociales y descartó haber viajado a Estados Unidos para aprovecharse de la vacunación masiva contra la COVID-19.

El productor anunció en sus redes sociales que, pese a que estuvo muy cerca del plan de vacunación gringa, prefirió no hacerlo.

“No, no lo he hecho por varias razones, pero hay una de fondo que es bien importante. Las vacunas las da el Estado norteamericano para los ciudadanos norteamericanos, o personas que residen o trabajan en los Estados Unidos, aunque no tengan documentación, que es el hueco que están aprovechando muchos extranjeros”, indicó.

“Si yo aprovecho eso, estoy beneficiándome de unas vacunas compradas con una plata que yo no di”, añadió.

APOYÓ A MAYRA COUTO TRAS RECIBIR PREMIO

El productor de televisión Ricardo Morán se pronunció a través de sus redes sociales sobre el premio que recibió Mayra Couto de parte del Ministerio de Cultura.

Mediante historias de Instagram, Ricardo Morán no tuvo problemas en responder la pregunta de uno de sus seguidores, calificando de “tontería” la indignación de los peruanos por el premio.

“Es una tontería que la gente se exalte por eso ¿no? O sea, eso no es un premio, es un incentivo, se le da el nombre de premio en el mundo cultural, pero son incentivos para que la gente pueda desarrollar sus proyectos”, dijo el exjurado de Yo Soy.

