Richard ‘Swing’ denuncia a vecino por llamarlo ‘payaso’

Ya no lo soportan. El cantante criollo, Richard ‘Swing’ denunció a un vecino, pues le lanzó improperios como ‘payaso’, lo que molestó demasiado al personaje que fue rápidamente a la comisaria a tomar acciones.

El cantante criollo se encontraba dando una pequeña conferencia de prensa fuera de su casa. Richard ‘Swing’ estaba presentando su disco, aprovechando la llegada de los periodistas. Sin embargo, fue interrumpido por un vecino, quien se vio cansado de la situación que hay en su vecindario.

“¿Siguen con la misma vaina? Llévense a este payaso para el parque no jo***”, indicó el vecino molesto al salir de su vivienda. Richard ‘Swing’ hizo de oídos sordos y continuó declarando a la prensa. Sin embargo, ni bien terminó, se dirigió con su abogado a la comisaria para levantar una denuncia.

Según se pudo apreciar en las imágenes difundidas por un programa de espectáculos, Richard ‘Swing’ estaba muy ofuscado por los improperios que recibió por parte del señor.

“Este señor comenzó a insultarme con improperios hasta mi departamento, me ha llamado ‘homosexual de mier**’ y me dijo que me va a matar. Disculpen las palabras, pero me dijo que soy un hijo de pu**. Tengo todas las pruebas. Ese señor es un homofóbico. Me tiró un puñete y justo donde me he realizado una operación (mostró su cuello). Está que me duele. Yo me hice a un costado, por eso lo voy a denunciar de agresión», indicó ‘Swing’.

El vecino que insultó a Richard ‘Swing’ se llamaría Manuel Rojas Rueda, pues en la denuncia que presentó el cantante criollo se lee su nombre.

