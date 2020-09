Compartir Facebook

A pesar de estar en el ojo de la tormenta por los audios publicados donde se jactaba de hacer y deshacer en Palacio de Gobierno, Richard ‘Swing’ salió a señalar que las imitaciones que le vienen realizando no le hacen justicia a como es en realidad.

En una entrevista que le hicieron en la puerta de su casa, el controversial personaje elogió a Carlos Álvarez y Jorge Benavides por darse el tiempo de imitarlo, pero que no deberían presentarlo como ‘amanerado’ porque él no lo es.

“¿Qué puedo decir? Son dos grandes cómicos como Carlos Álvarez y Jorge Benavides, sinceramente para mí es un honor que alguien pueda parodiarme. No pensé nunca que iban a parodiarme, pero no fastidien yo no soy homosexual. Tantas bromas así, no. Que me muestren como soy con ustedes, una persona natural. Yo no voy a cambiar porque la gente quiere que me estigmatice”, mencionó Richard ‘Swing’.

Sin embargo, decidió enviarle un mensaje a Carlos Álvarez, pues él señaló que no tiene ninguna capacidad para dar charlas motivacionales.

Carlos Álvarez no puede ser tan tóxico con mi imitación porque el también es un artista. Él me ha cuestionado diciendo que no tengo la capacidad de dar las charlas. Ya les he dicho que los voy a invitar (a los periodistas) para que vean y les mostraré la importancia del compromiso”, finalizó el polémico cantante.

Como se recuerda Carlos Álvarez y Jorge Benavides publicaron sus imitaciones de Richard Cisneros, en su llegada al Congreso para brindar sus declaraciones. La particular forma en que uso la mascarilla fue el detalle de los divertidos “sketches”.

