Piura: Roban laptops y USB a abogado

PIURA. Un grupo de sujetos ingresó en horas de la madrugada del sábado a la oficina de un conocido abogado piurano y se llevó dos laptops y tres memorias USB, donde guardaba información valiosa.

ASÍ FUE

Se trata del abogado Percy Ipanaqué Navarro, quien hizo pública su denuncia dando a conocer que en horas de la mañana del último sábado llegó a su oficina ubicada en la avenida Bolognesi N°633. El letrado reveló que se dio con la ingrata sorpresa de que sujetos habían realizado un forado en la puerta de su oficina privada y que sospechosamente se habían llevado las laptops, además de las dos memorias USB.

“El día sábado me apersono a mi oficina, y me doy con la sorpresa de que habían movido unas cosas, y es allí que me percato de que había ese forado en mi oficina privada donde se llevaron las laptops, además observo un cuchillo y el armario estaba abierto”, señaló Ipanaqué Navarro.

Agregó que lo más sospechoso es que en las me morias USB se guardaba información confidencial de una denuncia que estaba alistando para que se anule el proceso electoral en la Universidad Nacional de Piura.

“Al parecer buscaban alguna información que les pueda ser útil para perjudicarme o que pudiera significar alguna ventaja para callarme o que pueda silenciar alguna denuncia”, expresó el letrado, en referencia a la denuncia que iba a entablar contra el comité electoral de dicha casa superior de estudios.

EL DATO

Percy Ipanaqué denunció el hecho en la comisaría de Piura, quienes han iniciado las investigaciones, donde se espera la visualización de las cámaras de seguridad.