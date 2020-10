Rodrigo González señala que Janet Barboza ‘soboneó’ para regresar a tv

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Apuntó y disparó. Rodrigo González “Peluchín” no se quedó callado, después de tener a Janet Barboza en su set y que haya señalado que Gisela Valcárcel fue su inspiración, pues ahora aparece en el programa de producción de “la señito”.

Según indicó el conductor de espectáculos, la “retoquitos” como él la llama se rindió en halagos, ya que estaba próxima a ingresar al canal y tener un espacio en un conocido ‘magazine’.

“Ahora ya entendí porque Janet Barboza no quería decir nada de Gisela Valcárcel, porque ahora es su jefa. No quiso ponerse en el polígrafo porque dijo: ‘Rodrigo me va a cambiar todas las respuestas’, porque para ella y las otras cuatro víctimas, yo soy todo lo peor”, declaró Rodrigo González.

También te puede interesar: Chris Soifer descarta una relación con el árabe Yaqoob Mubaraq

Por otro lado, recordó que ese espacio donde acaba de ingresar Janet Barboza es uno de los que peor audiencia tiene del todo el canal.

“Por eso, para ahorrarse conductora están ahí tirando el programa al olvido. Entonces no se les ocurrió mejor idea, porque así funciona el mundo de Gisela Valcárcel, para mí, como la otra (Janet) vino acá y la soboneó y le dijo que era lo máximo, el referente de la televisión, que darle una secuencia de espectáculos. (…) Es el programa que menos audiencia tiene de toda la parrilla de América”, acotó Rodrigo González.

Como se recuerda, Rodrigo González la cuestionó si existía una rencilla contra Gisela Valcárcel por algo del pasado. Sin embargo, Janet Barboza sorprendió diciendo que la consideraba un referente en la televisión.

También te puede interesar: Tongo abrirá cuenta de OnlyFans y cobrará 100 dólares por foto