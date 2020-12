Compartir Facebook

La ex conductora de televisión Sofía Franco sigue qué hablar. El programa ‘Amor y Fuego’ presentó la denuncia que la rubia le puso a su esposo, Álvaro Paz de la Barra, en 2014 por haberle arrebatado a su hijo, robado un celular, sustraído dinero en efectivo y haberla golpeado.

Ante esto, el examigo de Sofía, Rodrigo González, contó que la relación de la expareja era demasiado tóxica. “Ponte que Álvaro esté harto y ver que esto (el choque) iba a perjudicar su carrera, no era el momento de hablar de su separación. Se nota esa relación tóxica que tienen, no de ahora sino de hace años. Ahora ya no lo pueden ocultar, y estas cosas sacan su verdadera personalidad y no sé si él tiene asesor, pero la fregó”, contó el barbón.

