No le da tregua. El periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, reveló que otro programa del excanal donde trabajaba habría llegado a su fin y se trataría del espacio que conducía Lady Guillén.

Según Rodrigo, la también abogada y su equipo de producción habría recibido ya la noticia por parte de altos mandos que el último día que saldrán al aire sería este viernes.

“Según mis fuentes, este viernes sería la última emisión del programa de Lady Guillén, se terminó otro programa de entrenamiento de Latina. Lady ya no tiene nada que decirnos. Ayer le comunicaron al equipo de producción que hasta este viernes no más van al aire”, indicó “Peluchín”.

Fiel a su estilo, Rodrigo González ironizó la “bomba” que soltó por los múltiples cambios que había sufrido el programa de Lady Guillén, pero que nunca pudo sostenerse en audiencia, a pesar del tiempo que llevan al aire.

“Cumplimos con el penoso deber de informar el sensible fallecimiento del show de entretenimiento. Empezó como programa de reencuentros, luego hablaban con los muertos, los ovnis, hacían ouija y de repente aparecía Augusto Ferrando, irrumpía en el estudio y apagaba las luces. De pronto se indignaba por las mujeres. Ya no sabían que hacer, ya no sabía la Lady como más reinventarse, pero el programa termino. Lady no tiene más que decirnos”, finalizó el Rodrigo González.

