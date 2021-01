Rodrigo sobre seguidores de Samahara Lobatón: “No hace nada y tiene casi un millón”

Compartir Facebook

Chapa esa flor. El periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín” no se guardó nada y arremetió contra Samahara Lobatón al conocer la cantidad de seguidores que tiene en Instagram, ya que cuenta con 891 mil fans.

El conductor quedó sorprendido por el gran número que tiene, ya que no hace mucho ni tiene un arte que mostrar a sus seguidores. Incluso, mencionó que él, si bien cuenta con más de dos millones, es porque los consiguió a lo largo de 12 años realizando contenido diario para mantenerlos.

“Gigi tiene 12 años en la televisión. Me mato todos los días haciendo contenido y tengo dos millones y medio y una chiquita que no hace nada, casi tiene un millón. Gigi me voy a empezar a rascar”, mencionó el periodista de espectáculos.

Asimismo, mencionó que la cantidad de seguidores que tiene Samahara Lobatón es un arrastre de la popularidad que tiene su madre, Melissa Klug. Aunque si existe gente que quiere saber qué es lo que hace día a día.

“Ahí está, tendrá lo suyo. Tiene su público y por ser hija de la Klug, porque público, ¿de qué?, ¿cuál es su arte? (…) La gente le sigue para saber qué hacen, ¿tiene 891 mil seguidores? Eso significa que tiene un arrastre popular importante”, mencionó Rodrigo González.

