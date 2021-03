Ronderos piden el retorno a las clases presenciales en Puno

Compartir Facebook

Un nuevo año escolar inicia este marzo y con ello los estudiantes volverán a las clases virtuales pero, como sabemos, no todos tienen la misma posibilidad de seguir las clases.

Frente a ello, en la provincia de Carabaya en Puno, un grupo de ronderos mostró su malestar e indicó que prefieren el retorno a las clases presenciales.

Esto debido a que en muchos de los distritos de la zona no existe buena señal de internet e incluso muchas veces la energía eléctrica se corta, sobre todo en lluvias o nevadas, por lo que no pueden continuar con sus clases.

Durante un encuentro provincial en el distrito de Crucero, los dirigentes comunales expresaron su oposición a la educación de forma virtual, la misma que consideran un perjuicio para los padres y alumnos, ya que necesitan que los padres dejen de trabajar y los menores no pueden aprender.

“No queremos la educación virtual porque no hay buenas condiciones. El niño no aprende nada y encima no a todos los colegios llegan internet. Eso no es educación”, explicó el dirigente Leopoldo Flores.

Por su parte, el Director Regional de Educación, Hugo Didí Apaza Quispe, dijo que el problema debe ser abordado por la Ugel de Carabaya para tener una pronta solución.

