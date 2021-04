Compartir Facebook

“La chica selfie” confesó que la más afectada por la triste noticia fue su mamá, pues no pudo darle el último adiós a su hermano, ella se encuentra muy triste.

Rosángela comentó que se encuentra destrozada por la muerte de su tío. Esta noticia lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

Además en una entrevista para América Espectáculos, la chica reality reveló que su tío luchó hasta las últimas, pero, debido a que necesitaba una cama UCI, no pudo resistir más.

“Mi tío se sacó todo, se sacó el oxígenos, ya no quería seguir. Mi mamá está demasiado triste, muy adolorida de perder a su hermano que no lo tenía cerca y hace años que no lo ve”

También comentó sobre su negocio de la venta de mascarillas y pidió a todos que no subestimen al virus y que sigan con los protocolos de seguridad y las recomendaciones de expertos para evitar más contagios.

“Este virus está matando mucha gente, cuídense mucho. Ya no basta con un concentrador de oxígeno o un balón de oxígeno, ya cuando las cosas se complican, hay que entubarlo”

PIDIÓ OXIGENO PARA SU TÍO

Antes de revelar el fallecimiento de su tío, la chica selfie suplicó entre lágrimas ayuda para su tío, quien en ese momento necesitaba oxígeno, pero vivía en Trujillo.

