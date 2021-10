Rosángela Espinoza sobre Pancho Rodríguez: “El que me prueba, no me deja”

Compartir Facebook

La modelo Rosángela Espinoza habló sobre las escenas ‘calientes’ con Pancho Rodríguez en ‘La Academia’ de ‘Esto es guerra’.

“Con Panchito huele a peligro, de parte de él, porque yo estoy en modo bichota, yo soy piedra. Yo no me voy a enamorar” respondió la ‘Chica Selfie’ al ser consultada por su corazoncito. Sin embargo, posteriormente lanzó una frase poderosa y así dejó claro que Pancho podría regresar en cualquier momento. “El que me prueba, no me deja”.

Recordemos que en la serie del reality, la influencer de viajes Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez protagonizaron un apasionado beso que quedará marcado para siempre. Aunque ambos, descartaron tener un romance, en su momento no se taparon y dijeron abiertamente que les gustó la escena.

Rosángela Espinoza se hace un piercing en la nariz y dice: “No es canje”

La modelo Rosángela Espinoza compartió con sus seguidores la noticia de un nuevo desafió en su vida. Según comentó, hace mucho tiempo quería realizarse un piercing, pero por miedo nunca se animó.

“Siempre lo tuve en mente y decía ya voy a hacer, lo voy a hacer y nunca llegaba el momento ¿Saben de qué se trata? Me voy a hacer un piercing, ¿saben en dónde? ¡Aquí, en la nariz!”, dijo a través de sus historias de Instagram.

La popular ‘Chica Selfie’ también reveló que se hizo otras dos perforaciones en cada oreja e incluso se animó a aconsejar que compren oro. “Date un regalo y prémiate siempre. Comprar oro es la mejor inversión, no hay pierde”, señaló.

En otra historia, la ‘Barbie’ se mostró acudiendo a un tatuador, él sería quien se encargue de realizarle el piercing. “No sentí absolutamente nada, ni lagrimeé (…) lo contacté por ahí, busqué y busqué, no es canje, ah”, dijo Rosángela, quien aseguró que pagó por el ‘capricho’.

