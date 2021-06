¡Saca las chelas! Mayra Goñi ‘llora por amor’ con canción de Armonía 10

Compartir Facebook

La actriz, Mayra Goñi, subió unos videos a sus redes sociales, en los que escucha una canción de Armonía 10 y se la ve ‘sufrir’ al cantar.

Mayra Goñi actualmente está viviendo en Miami, pues se mudó para conseguir un mejor futuro y salir de su ‘zona de confort’. La actriz está viviendo con su amiga y pasan divertidos momentos juntas.

“Bueno chiquis, hoy mi amiga puso la música, ¿Cómo se llama la música?” dijo Mayra mientras disfrutaba y bailaba al ritmo de tecno.

Sin embargo, al instante la también cantante le pidió a su amiga que ponga un pedido musical suyo. Mayra le dijo a su amiga que ponga una canción de cumbia ‘cortavenas’ del grupo ‘Armonía 10’.

“¿Puedes ponerme por favor un pedido musical? Ponme ‘Siempre pierdo en el amor’” dijo.

Su amiga escuchó el título de la canción y se burló de Mayra por la letra “Ay amiga no me gusta esa letra”, le dijo. Pero Mayra, con mucha calma, le dijo que ella no tenía nada que ver con la letra, sino con el ritmo de la canción.

“Ah no, no. No tiene nada que ver la letra conmigo, pero me gusta esa canción. No sé, el flow de esa canción”, comentó.

Así que su amiga procedió a poner la canción e inmediatamente Mayra la cantó con todo el corazón. La actriz pidió volumen para la canción, sonreía algo nerviosa y luego cerró los ojos para disfrutar del ritmo.

Parece que Mayrita está un poco triste porque su ex Fabio Agostini, subió una fotografía a sus redes sociales en las que se está dando un apasionado beso con Paula Manzanal. El menor de los hermanos tuvo una larga relación con la actriz.

Antojo de cevichito

La cantante también dijo que la canción la ponía de buen humor y tenía ganas de cocinar un delicioso ceviche. Es por eso que había hecho su pedido musical “con esto sí voy a preparar el verdadero ceviche”, afirmó.

