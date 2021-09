Said Palao revela planes de familia con Alejandra: “Ella quiere varón y yo mujercita”

Compartir Facebook

El modelo Said Palao reveló que tiene planes de familia con Alejandra Baigorria. Cabe decir que el popular ‘Samurai’ ya tiene una hijita, por lo que la más emocionada por tener una princesa es Alejandra Baigorria.

“Claro en un futuro sí, de todas maneras (…) tampoco tan lejano, tampoco de acá a 10 años, pero sí en un futuro formar una familia”, dijo ante Tula Rodríguez y Maju Mantilla.

En el mismo espacio televisivo, un vidente señaló que la pareja se convertirá en padres en el 2022. Sin embargo, Said no olvida el roche que tiene con la madre de su hija, Aleska Zambrano, quien lo acusó de no estar al día con la pensión de alimentos.

“No soy ajeno a tener una hijita y tampoco me molestaría. Es más, cuando he conversado con Ale a ella le gustaría tener un varoncito y a mí me encantan las mujercitas. Hay disputa, ella quiere una cosa y yo otra, pero con lo que venga estoy feliz”, comentó.

“Estoy muy contenta con él”: Alejandra Baigorria agradece a Said por costoso regalo

El chico reality Said Palao sorprendió a propios y extraños con el tremendo regalo a su pareja Alejandra Baigorria por su cumpleaños número 33 con lujosa maleta.

Tras la derrota en México, Alejandra Baigorria no la habría pasado tan mal pues llegaba su cumpleaños y Said Palao decidió sorprenderla con inolvidable detalle. “A mí me encantan mis cumpleaños y él lo sabe, mi familia también, mis amigos también, así que la he pasado lindo”. “La verdad que lindo. Se pasó con el regalo, se pasó con todo y más de lo que es el regalo, es el detalle, la forma y creo que la persona que lo prepara, lo piensa y busca lo que sabes que te va gustar, lo más bonito”, agregó.

La empresa llenó de elogios al popular ‘Samurai’ y dijo que más que el detalle propiamente, es la intención. “Creo que eso demuestra mucho de la persona. Estoy muy contenta con él y muy contenta por el día”, concluyó.

