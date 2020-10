Compartir Facebook

No se pasan, ni con agua. El chico reality Said Palao no estuvo de acuerdo con la imitación que le hizo Rafael Cardozo y se mandó con todo por su caracterización.

En el reality de competencia, Rafael Cardozo tuvo un reto donde le tocaba imitar a su “íntimo” amigo para poder ganar un punto. El desafío lo debía hacer junto a Ducelia Rodríguez, quien también ha estado en “dimes y diretes” con Alejandra Baigorria.

Lastimosamente, Said Palao no tuvo una buena respuesta de la actuación de Rafael Cardozo, a pesar que el competidor brasileño logró el punto para su equipo.

Según la pareja de Alejandra Baigorria, debieron poner alguien acorde a su edad, no a alguien con más de 15 años de diferencia.

“Me hubieran puesto alguien más acorde. Me han puesto a alguien que tiene 15 años más que yo, pesa 15 kilos más que yo, le faltan 15 cuadrados más, la voz no es de peruano. Estaba pésimo”, recalcó Said Palao.

Como se recuerda, Said Palao, Alejandra Baigorria y Rafael Cardozo están en vueltos en “dimes y diretes”. Para el competidor brasileño, Said y Alejandra no son los suficientemente buenos para estar en su equipo, por lo que prefirió sacarlos.

Esto no habría caído bien en la nueva pareja de la farándula, pues alegan que Rafael Cardozo actúa como si fuera un líder, cuando los integrantes del equipo no lo ven así.

