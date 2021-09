Samahara Lobatón sobre Melissa Klug: “No sé por qué quiere tener más hijos”

Compartir Facebook

Samahara Lobatón estuvo frente a frente a su madre Melissa Klug en ‘En boca de todos’ y no se guardó nada cuando le preguntaron qué opinaba sobre el posible embarazo de su madre, quien en reiteradas ocasiones reveló su deseo de agrandar la familia junto a su novia, el futbolista Jesús Barco.

“Ella puede tomar la decisión que mejor le parezca, si ella quiere tener otro hijo nosotros encantados, pero la verdad no sé por qué quiere tener más hijos si es recontra difícil”, dijo Lobatón.

En ese instante, la ‘Blanca de Chucuito’ aclaró que, a diferencia de su hija, sí le “encantaría” tener más hijos a sus 37 años de edad. “Yo fui mamá joven y mis hijas ahora están grandes, son señoritas, mis hijos son adolescentes y ya no quieren estar con mamá, entonces me siento sola. No sé si sea bueno tener hijos a esta edad, porque ya disfrutaste, ya viviste, no hay edad para ser madre”, agregó.

Magaly critica a Samahara Lobatón y la bautiza como la ‘Reina del canje’

Le ‘dio con palo’ y es que esta vez Magaly no se guardó nada en contra de la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón quien hace poco festejó a lo grande el cumple mes de su hija y al parecer todo habría sido puro canje.

La conductora de Magaly La Firme ha bautizado a Samahara Lobatón como la ‘Reina del canje’ pues en la fiesta de su pequeña hija Xianna se pudo notar que todo era pura publicidad de diversas marcas, por eso la ‘Urraca’ se atrevió a decir que al menos le hubiera pagado a los meseros del evento familiar.

Y es que como se sabe la influencer aprovecha de la gran cantidad de seguidores que tiene para hacer conocidas diversas marcas incluso recientemente la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón se realizó la lipomarcación en el abdomen.

Según el informe del programa de Magaly, Samahara ha festejado cada cumple mes de su pequeña a punta de canjes pues cada vez que lo publica en sus redes empieza agradeciendo a las marcas que se hicieron presentes en ese día especial.

Desde la ropa de su mascota hasta una empresa de mozos le ofrecen sus servicios de manera gratuita a cambio de publicidad lo que no habría desaprovechado la engreída de Melissa.

La popular periodista expresó su enojo al haber obtenido todo gratis y ni siquiera le pudo pagar el trabajo a los meseros que la acompañaron en el cumple mes de su pequeña.

“El baby shower, el bautizo, el mes, los dos meses, las zapatillas, la ropa, la comida, el buffete, el marido, el perrito, todos reciben su canje, se ha convertido en un gran negociado”, dijo Magaly Medina en su programa.

