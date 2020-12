Samahara Lobatón sobre su bebé: “Tuvimos dos semanas que fueron difíciles”

Compartir Facebook

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, está super feliz con la llegada de su pequeña Xianna a su vida. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que ha tenido algunos problemas con el cuidado de su bebé.

A través de redes sociales, la reciente madre reveló que pasó algunas semanas difíciles junto a su pequeña, ya que tenía un horario desordenado y no dormía a sus horas lo que le daba más trabajo de cuidado a Samahara.

“Admiro mucho a Xianna, tiene dos meses recién cumplidos y sigue su rutina de noche muy bien. No lo voy a negar, tuvimos dos semanas que fueron un poco difíciles porque no quería dormir no dormía y solo jugaba o lloraba y dormía de cansancio”, indicó la hija de la “Blanca de Chucuito”.

La reciente madre precisó que ahora todo está muy bien junto a su pequeña, pues la baña, la alimenta y luego duerme profundamente. Samahara logró que la bebé Xianna pueda acostumbrarse a una rutina.

“Ahora me extraigo y le doy un biberón de mi leche terminando su baño para asegurarme que está llena. Ahora con un poco de paciencia ella está logrando su rutina súper bien”, indicó la madre.

