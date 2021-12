‘Samu’ Suárez se solidariza con Alexandra Balarezo por romance de Hugo con Alessia

Compartir Facebook

El comunicador Samuel Suárez usó su página de Instarandula para comentar el sonado romance de Hugo García con Alessia Rovegno, pues el recordado locutor lamentó que la ex de Hugo no haya tenido esa suerte de ser oficial tan rápido.

Desde que el programa ‘Amor y Fuego’ sacó a la luz las imágenes donde se ve a Hugo en apasionados besos con Alessia Rovegno, el modelo no tuvo de otra que hacer oficial el romance en sus redes con una cariñosa descripción.

«Sabía que eras tú», decía la descripción de las fotos donde se luce Hugo en actitudes cariñosas con Alessia confirmando lo que ya se venía rumoreando.

Ante este panorama Samu le mandó su chiquita al ‘chico reality’ pues en un año ha cambiado rápidamente de enamorada siendo su ex Alexandra Balarezo la que más tardó en hacer oficial en sus redes.

«Me solidarizo con Alexandra Balarezo», dijo el comunicador entre risas pues el ‘Baby’ Hugo anda más enamorado que nunca que no esperó ni un mes para gritar a los cuatro vientos su amor por la hija de Bárbara Cayo.

Reacción de usuarios

Por otro lado usuarios no evitaron notar que el ‘chico reality’ aun no borra su foto con Alexandra pues sigue figurando en su perfil de su cuenta oficial de Instagram por lo que cibernautas comentaron en la publicación mandándole su ‘chiquita’ a Hugo.

«Colecciones fotos de tus ex o que onda», «Asu 3 chicas en un año, pasa tip pues Huguito pa conseguir pareja así de rápido», «Ya borra esa foto», fueron algunos de los comentarios quienes no entendía porque sigue habiendo las fotos de su ex pareja cuando ya oficializó a la rubia modelo.

Hugo García y Mafer Neyra habrían coincidido en grabación de comercial

Hugo García y Mafer Neyra vuelven a encender las alarmas luego de que aparentemente grabar juntos un comercial de una conocida marca. Instarándula fue el canal para hacer de conocimiento este posible “encuentro”.



Recientemente, el portal Instarándula del periodista de espectáculos Samuel Suárez difundió un chat de una seguidora donde se percataba de unas imágenes que confirmarían el hecho. “Samu, hola. Mafer y Hugo han estado juntos en un mismo lugar grabando para una tienda de ropa. Mira, es el mismo piso. Sólo Hugo etiquetó la marca, pero Mafer no, pensando que no se iban a dar cuenta”, escribió la usuaria.

En ese instante, ‘Samu’ compartió la nota y agregó. “Conocida tienda habría juntado en un comercial a Mafer Neyra y Hugo García ¿Se habrán visto las caras o grabaron en horas diferentes?”