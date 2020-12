San Martín de Porres: Sujeto pelea con mujer y la amenaza de muerte

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El trabajador de un mercado, se fue a los golpes y amenazó con cortarle el cuello a una mujer, que sería su pareja en San Martín de Porres. Unos albañiles salieron en defensa de la agraviada, que exaltada, le habría reclamado a su agresor una supuesta infidelidad con una mujer venezolana.

Además te puede interesar: ¡Justicia! Profesor abusador es condenado a 35 años por ultrajar a menor

LA GOLPEA

“Déjame tranquilo, te lo digo. Déjame Nelly, no me friegues”, son algunas de las amenazas expresas hechas por el sujeto que junto a la fémina llegaron hasta el parque N°2 de la asociación de vivienda Los Chasquis. Cada frase iba acompañada de forcejeos y jalones entre ambas personas. “Yo estoy tranquilo en el mercado, llegas y me molestas”, se le escucha al sujeto para golpear a la fémina de aproximados 40 años.

VIOLENCIA

La situación parece salirse de control cuando la agraviada devuelve uno de los golpes, tira una bolsa que el sujeto tenía en la mano. “¿Qué haces con la chama, siempre fuiste así con toda tu vida. Pégame pues, como has hecho antes, golpéame”, exclamó a viva voz la mujer que llamó la atención de un grupo de albañiles que trabajaban cerca. “¿Qué pasa ahí?, déjala compadre, no la toques”, gritaron los obreros, atentos a que ocurra otra agresión para intervenir.

Mira además: Ate: sujeto atacó con cuchillo a ex pareja, hermana y mamita

AMENAZAS

Al sujeto no le importó que era observado por los vecinos del parque para lanzar expresamente la amenaza de muerte. “Nelly, te voy a cortar el cuello, eh”, dijo para percatarse que era grabado por un morador, mandar una peligrosa mirada y caminar por otra calle aledaña. La fémina fue tras él con dirección a un mercado.

El dato

Unos niños que jugaban en el parque, también se percataron de lo ocurrido y a lo lejos fueron detrás de la pareja